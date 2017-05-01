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رسميا...لاوجود لإعتقالات وإصابات بعد الوقفة الإحتجاجية بمدينة طنجة

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 02:32 رسميا...لاوجود لإعتقالات وإصابات بعد الوقفة الإحتجاجية بمدينة طنجة | بوليتيك
رسميا...لاوجود لإعتقالات وإصابات بعد الوقفة الإحتجاجية بمدينة طنجة
أكد مصدر مسؤول أنه لا توجد أية اعتقالات كما نشرت صفحات فايسبوكية خلال تفريق الوقفة الإحتجاجية بساحة الأمم بمدينة طنجة قبل قليل.

شوف تيفي

أكد مصدر مسؤول أنه لا توجد أية اعتقالات كما نشرت صفحات فايسبوكية خلال تفريق الوقفة الإحتجاجية بساحة الأمم بمدينة طنجة قبل قليل.

وأوضح ذات المصدر من عين المكان، بأن القوات العمومية قامت بتفرقة الوقفة الإحتجاجية بدون مطاردات ولا إصابات، وأن كل مايتم الترويج له في بعض المواقع غير صحيح وعار من الصحة.

من جهة ثانية، اشتكى عضو باللجنة المنظمة التي دعت للوقفة الإحتجاجبة للتضامن مع ساكنة الحسيمة عقب الأحداث الأخيرة، عن محاولة من أسماهم ''بالبلطجية'' بمحاولة خلق الفوضى أثناء إنطلاق الوقفة السلمية، وهو مادفع بالأمن إلى التدخل ومنع الوقفة.

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