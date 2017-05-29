 عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿
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عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 02:07 عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة
اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة الناطور، ليلة الأحد، مواطنا جزائريا وهو بصدد التقاط مشاهد وتسجيلات مصورة للنشاط الاحتجاجي التي احتضنته المدينة، وحجزت لديه كاميرا رقمية متطورة تتضمن مجموعة من

''شوف تيفي''

اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة الناطور، ليلة الأحد، مواطنا جزائريا وهو بصدد التقاط مشاهد وتسجيلات مصورة للنشاط الاحتجاجي التي احتضنته المدينة، وحجزت لديه كاميرا رقمية متطورة تتضمن مجموعة من المقاطع التي توثق لمسيرات احتجاجية.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد ادعى المواطن الجزائري أنه يعمل مراسلا لصحيفة الوطن الجزائرية، وأن مواكبته للأحداث التي تشهدها مدن الشمال المغربي تتعلق بطبيعة وظيفته، غير أنه لم يتمكن من الإدلاء بأي ترخيص أو اعتماد صادر عن وزارة الاتصال المغربية يبرر ممارسته لنشاط إعلامي بالمغرب.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من طبيعة نشاطه بالمغرب، وارتباطاته المُحتملة بالاحداث الجارية بالمنطقة، خصوصا وأنه تبين أنه يقيم بمنزل شخص محسوب على ما يسمى بنشطاء الريف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الريف الجزائري الناظور الوطن مسيرات احتجاجية

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