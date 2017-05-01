عاجل وهام للمغاربة..بعد يومين من حلول رمضان: جمعية فلكية مغربية تكشف عن تاريخ أول أيام عيد الفطر بالمغرب ﻿

بعد يومين فقط من حلول شهر رمضان، أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، يومه الأحد أن الحسابات الفلكية العلمية، بينت أن أول أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب سيكون يوم الاثنين 26 يونيو المقبل.

''شوف تيفي''



بعد يومين فقط من حلول شهر رمضان، أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، يومه الأحد أن الحسابات الفلكية العلمية، بينت أن أول أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب سيكون يوم الاثنين 26 يونيو المقبل.

وحسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فإن الاقتران المركزي (المحاق المركزي)، سيحدث يوم السبت 24 يونيو 2017 الساعة 02:31 بالتوقيت العالمي، وستراقب المملكة المغربية هلال أول شوال يوم السبت 29 رمضان 1438 هـ الموافق ل 24 يونيو 2017 فلا يرى بالعين المجردة في أي بقعة من المغرب، ويستحيل رؤيته أيضا بالسعودية والعالم العربي، وسيرى الهلال في ذلك اليوم فقط في جزء صغير من أمريكا الجنوبية، وسيمكث الهلال بالمدن المغربية بين 24 و31 دقيقة، أما ارتفاعه فبين 4 و6 درجة، وسيكون طور القمر 0,4 في المائة .

وأوضحت الجمعية المذكورة أن رؤية الهلال بالعين المجردة هو الإجراء الرسمي بالمملكة المغربية، أو حتى التليسكوب كما هو الأمر في بلدان الخليج وبلدان إسلامية أخرى، ولذلك فإن تعذر رؤية الهلال يعني أن يكون يوم الأحد 25 يونيو المتمم لأيام شهر رمضان أي اليوم الثلاثين، مشيرة إلى أنه ومن خلال ما سبق توضيحه فإن أول أيام شهر شوال وعيد الفطر لعام 1438 هـ، سيكون يوم الاثنين 26 يونيو بالمملكة المغربية.