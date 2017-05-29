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عاجل...اعتداء لفظي على نبيلة منيب خلال الوقفة التضامنية مع الحسيمة بالبيضاء

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 00:45 عاجل...اعتداء لفظي على نبيلة منيب خلال الوقفة التضامنية مع الحسيمة بالبيضاء | مجتمع
عاجل...اعتداء لفظي على نبيلة منيب خلال الوقفة التضامنية مع الحسيمة بالبيضاء
حاول شخص قبل قليل من ليلة يومه الأحد، الاعتداء لفظيا على نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وذلك خلال إلقاء كلمتها بالوقفة الاحتجاجية التضامنية مع ساكنة الريف والتي تم تنظيمها

 

"شوف تيفي"

 

حاول شخص قبل قليل من ليلة يومه الأحد، الاعتداء لفظيا على نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وذلك خلال إلقاء كلمتها بالوقفة الاحتجاجية التضامنية مع ساكنة الريف والتي تم تنظيمها بساحة ماريشال بالبيضاء.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن أحد الأشخاص، دخل في نقاش حاد مع نبيلة منيب إلا أن المتواجدين بعين المكان، قاموا بالتدخل وإنهاء الخلاف بينهما.

وأوضح الموفد ذاته أن منيب، أكدت خلال كلمتها، عن مساندتها لجميع المطالب التي رفعتها ساكنة مدينة الحسيمة، ودعت الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ جميع الأوراش المبرمجة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نبيلة منيب الخلاف مدينة الحسيمة الوقفة الاحتجاجية

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