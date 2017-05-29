عاجل..بعد الحسيمة وطنجة والبيضاء: وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط+صور ﻿

يعرف شارع محمد الخامس أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، في هذه اللحظات، تنظيم العشرات لوقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة الريف عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.

"شوف تيفي"

يعرف شارع محمد الخامس أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، في هذه اللحظات، تنظيم العشرات لوقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة الريف عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان، فإن المحتجين، رفعوا بعض الشعارات التي طالبوا من خلالها السلطات بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بالحسيمة.

وأكد الموفد أن هذه الوقفة تجري فعالياتها وسط وجود كبير للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن من بين المشاركين بها أفراد منتمون لحركة 20 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن المغربية، تعرف في هذه اللحظات، تنظيم وقفات تضامنية مع ساكنة الحسيمة ومن بينها طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.