عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير +صور ﻿

تعرف ساحة مارشال بمدينة الدار البيضاء، تنظيم وقفة احتجاحية بمشاركة حوالي 300 شخص ، وسط استنفار أمني كبير، عبروا من خلالها عن تضامنهم مع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة

"شوف تيفي"

تعرف ساحة مارشال بمدينة الدار البيضاء، تنظيم وقفة احتجاحية بمشاركة حوالي 300 شخص ، وسط استنفار أمني كبير، عبروا من خلالها عن تضامنهم مع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن المحتجين الذين شكلوا حلقة، رفعوا مجموعة من الشعارات، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين وبرفع التهميش عن العديد من مناطق المملكة من خلال تشييد مشاريع تنموية واقتصادية.

وأكد المصدر ذاته أن ساحة مارشال، تعرف تواجدا كبيرا للمصالح الأمنية بمختلف تلاوينها، بالإضافة إلى انتشار رجال السلطة لحماية المشاركين في الوقفة ولمنع وقوع أي تجاوزات.