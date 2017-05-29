 عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير +صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..بعد الحسيمة وطنجة والبيضاء: وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط+صور | مجتمع

عاجل..بعد الحسيمة وطنجة والبيضاء: وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط+صور

عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير +صور | بوليتيك

عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات بالحسيمة وإمزورن | مجتمع

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات بالحسيمة وإمزورن

عادل الميلودي من جديد يقصف الزفزافي و أتباعه..بزاف عليكم تنوضو الفتنة فالبلاد‎ | منوعات

عادل الميلودي من جديد يقصف الزفزافي و أتباعه..بزاف عليكم تنوضو الفتنة فالبلاد‎

عاجل..بعد الأحداث الأخيرة بالريف: هذا ما أعلن عنه وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة | مجتمع

عاجل..بعد الأحداث الأخيرة بالريف: هذا ما أعلن عنه وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة

تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة يطالبون باعتقاله | مجتمع

تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة

فيديو خطير..مغاربة ترمضنو وسط العاصمة البلجيكة بروكسيل..شوفو شنو وقع | دولي

فيديو خطير..مغاربة ترمضنو وسط العاصمة البلجيكة بروكسيل..شوفو شنو وقع

مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل

الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية

الدولة غير العنيدة

عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير +صور

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 00:04 عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير +صور | بوليتيك
عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير +صور
تعرف ساحة مارشال بمدينة الدار البيضاء، تنظيم وقفة احتجاحية بمشاركة حوالي 300 شخص ، وسط استنفار أمني كبير، عبروا من خلالها عن تضامنهم مع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة

"شوف تيفي"

تعرف ساحة مارشال بمدينة الدار البيضاء، تنظيم وقفة احتجاحية بمشاركة حوالي 300 شخص ، وسط استنفار أمني كبير، عبروا من خلالها عن تضامنهم مع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن المحتجين الذين شكلوا حلقة، رفعوا مجموعة من الشعارات، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين وبرفع التهميش عن العديد من مناطق المملكة من خلال تشييد مشاريع تنموية واقتصادية.

وأكد المصدر ذاته أن ساحة مارشال، تعرف تواجدا كبيرا للمصالح الأمنية بمختلف تلاوينها، بالإضافة إلى انتشار رجال السلطة لحماية المشاركين في الوقفة ولمنع وقوع أي تجاوزات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ساحة مارشال مدينة الدار البيضاء المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية

شبيبة البيجيدي بسوس تطالب بمحاكمة الوزير مصطفى الرميد قرب منزل سعد الدين العثماني | بوليتيك

شبيبة ''البيجيدي'' بسوس تطالب بمحاكمة الوزير ''مصطفى الرميد'' قرب منزل سعد الدين العثماني

عاجل: من فاس..الملك محمد السادس يحل بالرباط و هذا ما قام به | بوليتيك

عاجل: من فاس..الملك محمد السادس يحل بالرباط و هذا ما قام به

عاجل.. هذا هو المشروع الضخم الذي دشنه الملك محمد السادس بفاس | بوليتيك

عاجل.. هذا هو المشروع الضخم الذي دشنه الملك محمد السادس بفاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر.. في وداع الأسطورة طوتي.. دموع وانهيار جمهور العاصمة الايطالية.. صور لن تراها إلا في اعتزال ملك روما | قنوات أخرى
منذ 37 دقيقة

فيديو جد مؤثر.. في وداع الأسطورة ''طوتي''.. دموع وانهيار جمهور العاصمة الايطالية.. صور لن تراها إلا في اعتزال ملك روما

خبر اليوم: تطورات جديدة بعد أحداث الحسيمة واختفاء ناصر الزفزافي | خبر اليوم

خبر اليوم: تطورات جديدة بعد أحداث الحسيمة واختفاء ناصر الزفزافي

فيديو الأهداف | في ليلة وداع الملك توتي.. روما ينتصر بأعجوبة ويضمن وصافة الدوري الايطالي | قنوات أخرى

فيديو الأهداف | في ليلة وداع الملك توتي.. روما ينتصر بأعجوبة ويضمن وصافة الدوري الايطالي

البث المباشر: الكوكب المراكشي - الوداد الرياضي بتعليق جواد بادة | قنوات أخرى

البث المباشر: الكوكب المراكشي - الوداد الرياضي بتعليق جواد بادة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..بعد الحسيمة وطنجة والبيضاء: وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط+صور | مجتمع
منذ 9 دقائق

عاجل..بعد الحسيمة وطنجة والبيضاء: وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط+صور

عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير +صور | بوليتيك

عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات بالحسيمة وإمزورن | مجتمع

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات بالحسيمة وإمزورن

عادل الميلودي من جديد يقصف الزفزافي و أتباعه..بزاف عليكم تنوضو الفتنة فالبلاد‎ | منوعات

عادل الميلودي من جديد يقصف الزفزافي و أتباعه..بزاف عليكم تنوضو الفتنة فالبلاد‎

﻿ ﻿
أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.