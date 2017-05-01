عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات بالحسيمة وإمزورن ﻿

تعرف مدينة الحسيمة وأيضا منطقة إمزورن في هذه اللحظات من ليلة يومه الأحد، تنظيم العشرات من المواطنين، وقفات احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي

"شوف تيفي"

تعرف مدينة الحسيمة وأيضا منطقة إمزورن في هذه اللحظات من ليلة يومه الأحد، تنظيم العشرات من المواطنين، وقفات احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وحسب فيديوهات مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فإن هذه الوقفات تجري في هدوء تام، عكس الليلة الماضية التي شهدت وقوع مواجهات بين المحتجين والقوات العمومية وخاصة بإمزورن.



تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت 22 شخصا يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي، والتي تتعلق بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى.