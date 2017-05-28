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تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة يطالبون باعتقاله

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 22:46 تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة يطالبون باعتقاله | مجتمع
تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة يطالبون باعتقاله
نشرت إحدى الصفحات الفايسوكية، يومه الأحد، صورة قيل بأنها تعود لشاب من الريف المغربي، ظهر خلالها بوجه مكشوف وهو يحمل السلاح الناري.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسوكية، يومه الأحد، صورة قيل بأنها تعود لشاب من الريف المغربي، ظهر خلالها بوجه مكشوف وهو يحمل السلاح الناري.

وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع الصورة، حيث طالب الجميع التأكد من صحة الصورة وإيقاف الشاب الذي يظهر بها، موضحين أن تهديده بحمل السلاح يعتبر تجاوزا خطيرا يصنف ضمن "الإرهاب"، ولهذا فعلى الأجهزة الأمنية التحرك بسرعة كبيرة للإطاحة به وبجميع الراغبين في زعزعة استقرار البلاد.

 

‫شوف تيفي

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