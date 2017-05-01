فيديو خطير..مغاربة ترمضنو وسط العاصمة البلجيكة بروكسيل..شوفو شنو وقع ﻿

شهد شارع ستالينغراد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، أمس السبت الموافق لأول يوم من شهر رمضان، واقعة خطيرة، أبطالها مجموعة من المغاربة، تبادلوا الضرب والسب.

"شوف تيفي"

شهد شارع ستالينغراد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، أمس السبت الموافق لأول يوم من شهر رمضان، واقعة خطيرة، أبطالها مجموعة من المغاربة، تبادلوا الضرب والسب.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع المعركة بين هؤلاء المغاربة، حيث تبادل الجميع الضرب والشتم في مشهد مشابه لما يقع بالمغرب بسبب ما يسمى بـ "الترمضينة".

تجدر الإشارة إلى أن مدينتي البيضاء وبرشيد، شهدتا أمس السبت معارك مشابهة، انتهت بمقتل شخصين بطريقة جد بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.



