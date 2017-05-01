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الدولة غير العنيدة

مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 22:21 مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل | منوعات
مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل
نشر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، يومه الأحد، تعميما على المحاكم الشرعية بفلسطين يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه خلال شهر رمضان

"شوف تيفي"

نشر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، يومه الأحد، تعميما على المحاكم الشرعية بفلسطين يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه خلال شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأوضحت الوكالة أن الهباش، طالب في بيان له، القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأكد قاضي قضاة فلسطين أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، حيث أن البعض يتخذ من شهر رمضان فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، ولهذا فإن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار،وبالتالي فقرراته تكون متسرعة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الهباش المحاكم الشرعية شهر رمضان الطلاق

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