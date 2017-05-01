 الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة يطالبون باعتقاله | مجتمع

تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة

فيديو خطير..مغاربة ترمضنو وسط العاصمة البلجيكة بروكسيل..شوفو شنو وقع | دولي

فيديو خطير..مغاربة ترمضنو وسط العاصمة البلجيكة بروكسيل..شوفو شنو وقع

مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل

الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية

مقدم نشرات مغربي بارز بالقناة الأولى يرقد في المستشفى العسكري بالرباط | صحافة

مقدم نشرات مغربي بارز بالقناة الأولى يرقد في المستشفى العسكري بالرباط

عاجل. .حادثة سير مروعة بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل. .حادثة سير مروعة بالبيضاء قبل قليل

طيلة سنتين من البحث...خلية محاربة الجريمة الإلكترونية تسقط متهم ب 278 عملية نصب وإحتيال بطنجة | مجتمع

طيلة سنتين من البحث...خلية محاربة الجريمة الإلكترونية تسقط ''متهم'' ب 278 عملية نصب وإحتيال بطنجة

شبيبة البيجيدي بسوس تطالب بمحاكمة الوزير مصطفى الرميد قرب منزل سعد الدين العثماني | بوليتيك

شبيبة ''البيجيدي'' بسوس تطالب بمحاكمة الوزير ''مصطفى الرميد'' قرب منزل سعد الدين العثماني

عاجل: من فاس..الملك محمد السادس يحل بالرباط و هذا ما قام به | بوليتيك

عاجل: من فاس..الملك محمد السادس يحل بالرباط و هذا ما قام به

الدولة غير العنيدة

الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 22:12 الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي اسماعيل، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية.

"شوف تيفي"

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي اسماعيل، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى الدرس الافتتاحي بين يدي الملك، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، حيث تناول بالدرس والتحليل موضوع "دور علماء المغرب في حماية الهوية الوطنية" انطلاقا من الحديث النبوي الشريف "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الحديث النبوي الشريف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شبيبة البيجيدي بسوس تطالب بمحاكمة الوزير مصطفى الرميد قرب منزل سعد الدين العثماني | بوليتيك

شبيبة ''البيجيدي'' بسوس تطالب بمحاكمة الوزير ''مصطفى الرميد'' قرب منزل سعد الدين العثماني

عاجل: من فاس..الملك محمد السادس يحل بالرباط و هذا ما قام به | بوليتيك

عاجل: من فاس..الملك محمد السادس يحل بالرباط و هذا ما قام به

عاجل.. هذا هو المشروع الضخم الذي دشنه الملك محمد السادس بفاس | بوليتيك

عاجل.. هذا هو المشروع الضخم الذي دشنه الملك محمد السادس بفاس

حصري ... المعتقلون مؤخرا بمدينة الحسيمة لاعلاقة لهم بهجوم ناصر الزفزافي على خطيب الجمعة | بوليتيك

حصري ... المعتقلون مؤخرا بمدينة الحسيمة لاعلاقة لهم بهجوم ''ناصر الزفزافي'' على خطيب الجمعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهيو فدقيقة..أسهل طريق لتحضير Smoothie | شهيوة فدقيقة
منذ 3 ساعات

شهيو فدقيقة..أسهل طريق لتحضير Smoothie

ملاعب الأحياء:متابعة كبيرة لدوري سيدي عثمان في اليوم الأول من رمضان | في قلب ملاعب الأحياء

ملاعب الأحياء:متابعة كبيرة لدوري سيدي عثمان في اليوم الأول من رمضان

ساعة قبل لفطور..الزحام على الخبز فكازا | ساعة قبل لفطور

ساعة قبل لفطور..الزحام على الخبز فكازا

فطور مع ولاد الشعب:لحظات رائعة و أجواء بسيطة مع عبد الصمد و تاتيانيا مهاجرة من افريقيا حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة | فطور مع ولاد الشعب

فطور مع ولاد الشعب:لحظات رائعة و أجواء بسيطة مع عبد الصمد و تاتيانيا مهاجرة من افريقيا حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..بعد الأحداث الأخيرة بالريف: هذا ما أعلن عنه وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة | مجتمع
منذ 2 دقائق

عاجل..بعد الأحداث الأخيرة بالريف: هذا ما أعلن عنه وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة

تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة يطالبون باعتقاله | مجتمع

تصعيد خطير..بسبب تهور الزفزافي وأتباعه في الحسيمة:شاب بوجه مكشوف يهدد بحمل السلاح والمغاربة

فيديو خطير..مغاربة ترمضنو وسط العاصمة البلجيكة بروكسيل..شوفو شنو وقع | دولي

فيديو خطير..مغاربة ترمضنو وسط العاصمة البلجيكة بروكسيل..شوفو شنو وقع

مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير..بسبب الترمضينة: دولة عربية تمنع الطلاق في شهر رمضان.. وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.