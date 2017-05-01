الملك محمد السادس ترأس بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية ﻿

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي اسماعيل، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية.

"شوف تيفي"

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي اسماعيل، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى الدرس الافتتاحي بين يدي الملك، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، حيث تناول بالدرس والتحليل موضوع "دور علماء المغرب في حماية الهوية الوطنية" انطلاقا من الحديث النبوي الشريف "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين".