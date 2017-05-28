مقدم نشرات مغربي بارز بالقناة الأولى يرقد في المستشفى العسكري بالرباط ﻿

يرقد الإعلامي ومقدم نشرات الأخبار بالقناة الأولى شهاب زريوح بالمستشفي العسكري بالرباط وذلك بسبب وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

"شوف تيفي"

يرقد الإعلامي ومقدم نشرات الأخبار بالقناة الأولى شهاب زريوح بالمستشفي العسكري بالرباط وذلك بسبب وعكة صحية ألمت به مؤخرا.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن العديد من زملاء شهاب زريوح والعاملين بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، قاموا بزيارته من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أن شهاب زريوح، تحسن وضعه الصحي بشكل كبير، وأصبحت حالته الصحية مستقرة.



