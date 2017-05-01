عاجل. .حادثة سير مروعة بالبيضاء قبل قليل ﻿

علمت ''شوف تيفي '' أن شارع الروداني بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد دقائق بعد آذان المغرب حادثة سير مروعة، بعد أن دهست سيارة رباعية الدفع شابا في عمر الزهور.

"شوف تيفي "

علمت "شوف تيفي " أن شارع الروداني بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد دقائق بعد آذان المغرب حادثة سير مروعة، بعد أن دهست سيارة رباعية الدفع شابا في عمر الزهور.

وحسب مصدرنا فإن الشاب كان يحاول تجاوز الشارع بسرعة قبل أن تدهسه السيارة ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشاب تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في حالة جد خطيرة ما بين الحياة والموت.



