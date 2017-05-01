طيلة سنتين من البحث...خلية محاربة الجريمة الإلكترونية تسقط ''متهم'' ب 278 عملية نصب وإحتيال بطنجة ﻿

أفادت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن خلية محاربة الجريمة الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة،قامت نهاية هذا الاسبوع بتقديم شخص أمام النيابة العامة كان مبحوثا عنه على الصعيد

شوف تيفي





أفادت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن خلية محاربة الجريمة الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة،قامت نهاية هذا الاسبوع بتقديم شخص أمام النيابة العامة كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال .



وتعود وقائع القضية إلى منتصف سنة 2015 حيث تلقت مصالح أمن طنجة شكاية من أحد الأشخاص تفيد بتعرضه للنصب في مبلغ مالي من طرف شخص أوهمه ببيعه سيارة عبر موقع الكتروني معروف '' لبيع السيارات '' .



وكشفت الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة في الموضوع من طرف خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بطنجة أمسكت بخيوط متعددة اتضحت و بشكل جلي عندما تم توقيف الجاني الذي اعترف بقيامه بعملية النصب في 03 شكايات الموجودة لدى الضابطة القضائية و المتعلقة باشخاص من مدن مغربية اخرى ومنها طنجة، لكن المفاجأة الكبرى، ظهرت بعد تعميق البحث و تتبع خيوط القضية، حيث تمكن المعني بالأمر من القيام بما مجموعه 278 عملية أي تحصيله لما يقارب 18 مليون سنتيم بمعدل 7000 درهم كل شهر .



وحسب اعترافات الجاني فإنه يضع اعلانات لبيع سيارات بثمن بخس جدا و يشترط على الشخص المتصل به أن يدفع له عبر وكالة لتحويل الأموال مبلغا معينا كعربون من أجل أن لا يتم بيع السيارة بسبب الطلب الكبير عليها، حيث يقوم الزبون بارسال العربون له و يعمل على تحصيله من الوكالة، و ما يضمن له تكرار العمليات هو عدم قيام الضحايا بالتبليغ عنه بسبب بعد المدن التي يعرض ساكنتها للنصب و أيضا لقيمة المبلغ الذي يطلبه بحيث لا يقل عن 200 درهم إلى 1000 درهم .



ووفق ذات المعطيات فالموقوف ( م.ب ) يبلغ من العمر 38 سنة و متزوج وله أبناء، حيث أكد من خلال تصريحاته، أن الأموال المتحصل عليها يخسرها بالملاهي الليلة والسهرات الخاصة.





