شبيبة ''البيجيدي'' بسوس تطالب بمحاكمة الوزير ''مصطفى الرميد'' قرب منزل سعد الدين العثماني ﻿

رفعت شبيبة حزب العدالة والتنمية قبل قليل بإحدى الساحات بمدينة إنوزكان، شعارات قوية ضد الوزير السابق والقيادي في الحزب ''مصطفى الرميد'' مطالبين بمحاكمته بعد ما أسموه في بلاغ ''الفضيحة''.

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رفعت شبيبة حزب العدالة والتنمية قبل قليل بإحدى الساحات بمدينة إنوزكان، شعارات قوية ضد الوزير السابق والقيادي في الحزب ''مصطفى الرميد'' مطالبين بمحاكمته بعد ما أسموه في بلاغ ''الفضيحة''.



ونظمت شبيبة ''البيجيدي'' بمحلية أكادير وأيت ملول، بإحدى الساحات القريبة من منزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمدينة إنزكان، قبل تنقله لمدينة سلا والذي مازال يقطن فيه أفراد من عائلته، (نظمت) وقفة إحتجاجية تضامنية مع زملائهم المعتقلين بتهمة ''التحريض على الإرهاب، والإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا''.



وحمل الشباب المحتجون القيادي في الحزب ''مصطفى الرميد'' جزءا كبيرا من المسؤولية حول إعتقال رفاقهم في الحزب بعد بلاغه المشترك مع وزير الداخلية حول الإشادة بالإرهاب داخل مواقع التواصل الإجتماعي.







