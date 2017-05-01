مثير.. تطورات جديدة في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس..وها ديالمن السلاح لي تْقتل بيه ﻿

في جديد قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، شهر مارس الماضي، كشفت معطيات جديدة نشرتها يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الإثنين، أن البندقية التي استعملها مشتري في جريمة قتل البرلماني مرداس،



شوف تيفي:

في جديد قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، شهر مارس الماضي، كشفت معطيات جديدة نشرتها يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الإثنين، أن البندقية التي استعملها مشتري في جريمة قتل البرلماني مرداس، تعود ملكيتها لنائب رئيس المجلس البلدي لابن سليمان.

و كان السياسي بمنطقة ابن سليمان حسب ذات المصدر، قد أفاد سابقا أن بندقيته اختفت في ظروف غامضة، إذ صرح أنه حمل البندقية و توجه إلى رحلة و أثناء عودته عرج على ضيعته التي ترك بها سلاح القنص المختفي.

و لم تقتنع مصالح الدرك الملكي برواية المعني بالأمر و لا بالتاريخ الذي حدده توقيتا لضياع السلاح الناري، وكانت الأبحاث كلها تستهدف تحديد ما إن كان للسلاح علاقة بالجريمة، لكن بصمة الخراطيش أكدت أنه ليس السلاح نفسه المستعمل في تصفية البرلماني.



