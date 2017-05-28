خطير وبالصور..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو بمدينة المحمدية فشهر رمضان ﻿

تمكنت أخيرا، عناصر الدرك الملكي و السلطة المحلية بالشلالات، وبالضبط بمشروع الشلال2، من حجز كمية كبيرة من الأسماك المجمدة وزيوت القلي، والتي تقدر بـ 900 كلغ من الأسماك من نوع (الراية .الصول .الفرخ....)

"شوف تيفي"

تمكنت أخيرا، عناصر الدرك الملكي و السلطة المحلية بالشلالات، وبالضبط بمشروع الشلال2، من حجز كمية كبيرة من الأسماك المجمدة وزيوت القلي، والتي تقدر بـ 900 كلغ من الأسماك من نوع (الراية .الصول .الفرخ....) موضوعة في ثلاجات من الحجم الكبير في وضعية غير ملائمة للأكل ولا تحترم مبدأ السلامة الصحية .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن لجنة من العمالة، التي تمثلت في مصلحة حفظ الصحة، والسلطة المحلية و الدرك الملكي، حلت لمعاينة المحجوزات، حيث تم نقلها إلى الميزان العمومي للتأكد من الكمية والتي حددت في 900 كلغ من الأسماك و220 من زيوت القلي، ليتم بعد ذلك حمل الكمية المحجوزة إلى منطقة خلاء بحضور كل المصالح، التي تجلت في مسؤولي عمالةالمحمدية والدرك الملكي للشلالات والسلطة المحلية بالشلالات، لإتلافها بالحرق.

وأكد المصدر ذاته أن البضاعة، كانت معدة للاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن البحث لا زال جاريا لإيقاف المتهم بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية .



