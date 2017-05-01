لا إله إلا الله .. فاجعة طرقية ضواحي الناظور إليكم التفاصيل المروعة ﻿

كانت الطريق الرابطة بين ''زايو'' و''رأس الماء'' قبل قليل مسرحا لحادثة سير خطيرة على مستوى ''حي لافيراي'' ، توفي على إثرها إمام التراويح بأحد المساجد بالحي ، بعدما دهسته سيارة كانت تسير في اتجاه منطقة رأس

شوف تيفي :

كانت الطريق الرابطة بين "زايو" و"رأس الماء" قبل قليل مسرحا لحادثة سير خطيرة على مستوى "حي لافيراي" ، توفي على إثرها إمام التراويح بأحد المساجد بالحي ، بعدما دهسته سيارة كانت تسير في اتجاه منطقة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور .

وذكرت مصادر "شوف تيفي"، أن سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، كانت تسير بسرعة مفرطة، فاجأت الإمام، الذي كان متوجها نحو مدينة "زايو"، لتدهسه بعدما فقد السائق التحكم في سيارته ، لتجره الضحية لمسافة كبيرة، قبل أن تصطدم بعمود خاص بإحدى شبكات الهاتف، أصيب سائقها بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي بالناظور في حالة حرجة، . فيما تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى ذاته. وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن الوطني التابعة لمدينة "زايو" للوقوف على أسباب الحادث .



وأفادت المصادر أن الضحية ينحدر من مدينة وزان ، قدم لمدينة "زايو" من أجل أن يؤم المصلين خلال صلاة التراويح في رمضان هذه السنة بمسجد "مارشال" قبل أن توافيه المنية زوال اليوم.





