لا إله إلا الله .. فاجعة طرقية ضواحي الناظور إليكم التفاصيل المروعة ﻿

شوف تيفي :
كانت الطريق الرابطة بين "زايو" و"رأس الماء" قبل قليل مسرحا لحادثة سير خطيرة على مستوى "حي لافيراي" ، توفي على إثرها إمام التراويح بأحد المساجد بالحي ، بعدما دهسته سيارة كانت تسير في اتجاه منطقة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور .
وذكرت مصادر "شوف تيفي"، أن سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، كانت تسير بسرعة مفرطة، فاجأت الإمام، الذي كان متوجها نحو مدينة "زايو"، لتدهسه بعدما فقد السائق التحكم في سيارته ، لتجره الضحية لمسافة كبيرة، قبل أن تصطدم بعمود خاص بإحدى شبكات الهاتف، أصيب سائقها بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي بالناظور في حالة حرجة، . فيما تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى ذاته. وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن الوطني التابعة لمدينة "زايو" للوقوف على أسباب الحادث .
وأفادت المصادر أن الضحية ينحدر من مدينة وزان ، قدم لمدينة "زايو" من أجل أن يؤم المصلين خلال صلاة التراويح في رمضان هذه السنة بمسجد "مارشال" قبل أن توافيه المنية زوال اليوم.
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