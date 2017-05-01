ممولي احتجاحات الحسيمة يطالبون "ناصر الزفزافي" بتسليم نفسه للشرطة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن جمعيات بدول أوربية ينشط فيها بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عقدت اجتماعا تنسيقيا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تمحور حول آخر مستجدات الاحتجاجات بالحسيمة.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن جمعيات بدول أوربية ينشط فيها بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عقدت اجتماعا تنسيقيا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تمحور حول آخر مستجدات الاحتجاجات بالحسيمة.



وحسب ذات المصادر، فقد اتفق ممثلوا الجمعيات التي يسيطر عليها أفراد معروفون بدعمهم ماديا و لوجستيكيا للجان حراك الريف، على تسليم "ناصر الزفزافي" نفسه للشرطة، مباشرة بعد الإنتهاء من تصويره لأشرطة فيديو، سيتم الإحتفاظ بها، وبثها فيما بعد لتحريض شباب الحسيمة والحواضر المجاورة على اللإحتجاج.



وأوضح ذات المصدر، أن التحركات الأخيرة لبعض الجمعيات بأوربا أبانت عن وجود يد لها في احتجاجات الحسيمة، وهو ما كشف عنه البلاغ الأخير للوكيل العام للملك بالمدينة، الذي أكد وجود دعم لوجستيكي ومالي لفائدة متزعمي الحراك.





