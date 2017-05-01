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تغريدة لـ''دونالد ترامب'' بمليارات الدولارات

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 18:22 تغريدة لـدونالد ترامب بمليارات الدولارات | دولي
تغريدة لـ''دونالد ترامب'' بمليارات الدولارات
عبر الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' عن انشراحه من نتائج جولته الخارجية الأولى من وصوله إلى البيت الأبيض، إذ علم على الفور وبعد عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ''التغريد'' بأنه جنى منها مئات

شوف تيفي:


عبر الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' عن انشراحه من نتائج جولته الخارجية الأولى من وصوله إلى البيت الأبيض، إذ علم على الفور وبعد عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ''التغريد'' بأنه جنى منها مئات مليارات الدولارات بما سيتيح فرص عمل للأمريكيين.


وعبر عدد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين أن محطة ترامب الأولى في جولته الخارجية والتي نقلته إلى السعودية كانت ''الأدسم'' على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضر هناك ''قمة الرياض الأمريكية الإسلامية'' التي عقدت على هامشها سلسلة من اللقاءات مع قادة وزعماء الدول المشاركة، حيث أبرم صفقة سلاح مجزية وغير مسبوقة مع الرياض بقيمة 350 مليار دولار، تزود بموجبها واشنطن الرياض بالسلاح والعتاد الجديد مقابل ''مليارات الدولارات'' .



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تغريدة شوف تيفي سلمان بن عبد العزيز دونالد ترامب

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