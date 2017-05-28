لأول مرة .. بن كيران ينشر صورة مُربيته ويرفقها بعبارات مؤثرة ﻿

في أول ظهور لها نشر ''المهدي بنكيران'' مؤسس جمعية ''محبي الملك محمد السادس''، صورة والدته التي ربته منذ كان طفلا بأحد الخيريات بمدينة فاس .

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في أول ظهور لها نشر "المهدي بنكيران" مؤسس جمعية "محبي الملك محمد السادس"، صورة والدته التي ربته منذ كان طفلا بأحد الخيريات بمدينة فاس .

وكتب المهدي الذي يظهر رفقة مربيته حديث السن، عبارة موثرة "مع أروع أم في العالم ... أمي الحنون ... المرأة المغربية الحرة لي نقداتني من اليتم الحمد الله ، ربّتني ، قرّاتني ... يا ربي يجازيها بالخير واليمن والبركات على هذا الخير العظيم في حقي و يخليها ليا يا ربي".

و كان المهدي قد صرح في عدد من المناسبات أنه لم يعرف قط والديه البيولوجيين، حيث تربى وترعرع في كنف أسرة رباطية جعلت منه واحد من الأسماء الجمعوية والمشهورة بمرافقتها لعدد من النجوم المغاربة.