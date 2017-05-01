حصري..الفنان بهلول يكشف عن المبلغ الذي حصل عليه بعد وقوعه في فخ الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''.. وها شنو قال على قضية الفبركة ﻿

أكد الفنان الكوميدي محمد عزام المعروف بـ”بهلول في اتصال له مع ''شوف تيفي''، يومه الأحد، حصوله على مبلغ 35 ألف درهم، مقابل موافقته على بث حلقته ببرنامج الكاميرا الخفية بالقناة الثانية “مشيتي فيها”.

"شوف تيفي"

أكد الفنان الكوميدي محمد عزام المعروف بـ”بهلول في اتصال له مع "شوف تيفي"، يومه الأحد، حصوله على مبلغ 35 ألف درهم، مقابل موافقته على بث حلقته ببرنامج الكاميرا الخفية بالقناة الثانية “مشيتي فيها”.

وكشف "بهلول" في تعليقه على حلقته التي كانت الأولى خلال شهر رمضان الجاري، أن جميع اللقطات كانت حقيقية ولم تكن مفبركة، ولهذا فإنه استغل الفرصة وطالب في البداية بمبلغ 40 ألف درهم، قبل أن يتوصل من منتجي البرنامج إلى اتفاق نهائي حصل بموجبه على مبلغ 35 ألف درهم.



