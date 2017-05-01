بالفيديو .. من جديد ولد لفشوش يخلق الحدث بسيارته الفاخرة بتطوان ﻿

شهدت الطريق المؤدية إلى منطقة ''مارتيل'' بمدينة تطوان زوال اليوم الأحد حادثة سير خطيرة، بعدما اصطدمت سيارة فاخرة بعدد من الأشجار مخلفة خسائر مادية جسيمة.

شوف تيفي:



شهدت الطريق المؤدية إلى منطقة "مارتيل" بمدينة تطوان زوال اليوم الأحد حادثة سير خطيرة، بعدما اصطدمت سيارة فاخرة بعدد من الأشجار مخلفة خسائر مادية جسيمة.

وذكرت مصادر قناة "شوف تيفي" أن سيارة فاخرة النوع زرقاء اللون، كانت تسير بسرعة جنونية ليفقد سائقها السيطرة على المقود، ما جعلها ترتطم بشكل قوي بعمود إنارة وعدد من الأشجار مخلفة خسائر مادية جسيمة، ولحسن الحظ أن قارعة الطريق كانت فارغة لحظة وقوع الحادث مما جنب المارة كارثة حقيقية .

وأفادت المصادر ذاتها أن السرعة المفرطة كانت سببا رئيسيا في الحادث , وقد نقل صاحب السيارة الذي تعرض لإصابات متفاوتة إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تكفلت عناصر الأمن بتحرير المحاضر الضرورية لمثل هذه الحوادث.



