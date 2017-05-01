 عاجل..المعتقلون الـ 20 بمدينة الحسيمة لاعلاقة لهم باقتحام "ناصر الزفزافي" مسجدا بالحسيمة واعتدائه على خطيب الجمعة ﻿
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عاجل..المعتقلون الـ 20 بمدينة الحسيمة لاعلاقة لهم باقتحام "ناصر الزفزافي" مسجدا بالحسيمة واعتدائه على خطيب الجمعة

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 17:02 عاجل..المعتقلون الـ 20 بمدينة الحسيمة لاعلاقة لهم باقتحام ناصر الزفزافي مسجدا بالحسيمة واعتدائه على خطيب الجمعة | مجتمع
عاجل..المعتقلون الـ 20 بمدينة الحسيمة لاعلاقة لهم باقتحام "ناصر الزفزافي" مسجدا بالحسيمة واعتدائه على خطيب الجمعة
علمت ''شوف تيفي'' أن المعتقلين 20 الذين أوقفتهم الشرطة القضائية للإشتباه في إرتكابهم ''جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون'' كما أكد الوكيل العام للملك بمحكمة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن المعتقلين 20 الذين أوقفتهم الشرطة القضائية للإشتباه في إرتكابهم "جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون" كما أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، لا علاقة لهم بالخطوة الخطيرة التي أقدم عليها "ناصر الزفزافي" بالإعتداء على حرمة مسجد محمد الخامس بالمدينة.

وقالت مصادر "شوف تيفي" أن المعتقلين الـ 20 وآخرين ثم توقيفهم على خلفية التحقيقات و الأبحاث الجارية بعد "الهجوم الوحشي" لمتظاهرين على مقر لسكن الشرطة بإمزورن من دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ، حيث أحرقوا عدة سيارات وحافلات خاصة بالشرطة، حيث هاجم المحتجون الذين تم تحريضهم من قبل بعض المعتقلين، مساء الأحد 26 مارس الماضي.

وتابع ذات المصدر، أن المعتقلين أحرقوا مايزيد عن أربع سيارات وحافلة لقوات الأمن، بالإضافة إلى سيارات خاصة وأضرار كبيرة لحقت مقر السكن الذي كان يؤوي رجال الشرطة، حيث قام "مخربون" عائدون إلى منطقة إمزورن من مظاهرة ببلدة آيت يوسف وعلي، يوم 26 مارس "بإضرام النار في سكن مخصص لعناصر الأمن الوطني في أمزورن"، والذي خلف إصابة 70 عنصرا أمنيا تم نقل بعضهم في حالة خطيرة نحو المستشفى بمدينة الرباط.

وأوضح ذات المصدر أن المعني الأول بحادثة وسابقة الإعتداء على المسجد هو "ناصر الزفزافي"، فيما المعتقلون 20 والتوقيفات التي مازالت تجري لحدود هذه اللحظات، فسببها أحداث التخريب وتعريض الأملاك العامة والخاصة للإتلاف والإعتداء على موظفين عموميين، منذ المسيرة الإحتجاجية الأخيرة والتي أعقبها حلول وفد حكومي رسمي لعقد لقاءات تواصلية مع المواطنين.

وأوضح ذات المصدر، أن الإعتقالات التي تعرفها مدينة الحسيمة منذ يوم الجمعة 26 ماي الجاري والتي إنطلقت من محيط منزل "ناصر الزفزافي"، تأتي بتنسيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تقود الأبحاث والتحقيقات من جهة، والنيابة العامة من جهة ثانية، حيث أن جميع المشابه فيهم سيتم إعتقالهم وإخضاعهم للبحث طبقا للقوانين الجاري بها العمل.


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