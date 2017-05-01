انتحار مهاجر مغربي بعدما طردته زوجته من البيت ﻿

أقدم مهاجر مغربي خمسيني على وضع حد لحياته صباح أمس السبت بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أقدم على الانتحار في حادثة مأساوية بسبب خلافات عائلية.

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أقدم مهاجر مغربي خمسيني على وضع حد لحياته صباح أمس السبت بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أقدم على الانتحار في حادثة مأساوية بسبب خلافات عائلية.



وذكرت مصادر محلية أن الراحل وضع حدا لحياته برمي نفسه من نافذة بيته الواقع بحي "كوينتو رومانو" بميلانو أمام أنظار عناصر الشرطة التي كانت موجودة إلى داخل بيته بعد سوء علاقته بزوجته.



وأفادت المصادر ذاتها أن المهاجر المغربي كان قد غادر بيت الزوجية منتصف الشهر الماضي، إثر خلافه مع زوجته المغربية، وقد حاول العودة إلى بيته إلا أن زوجته قامت بطرده ولم تسمح له بالدخول ليقوم في صباح أمس السبت بطلب تدخل الشرطة بمساعدته للدخول للبحث عن مفاتيح السيارة مدعيا أنه تركها بالبيت، وبمجرد ولوجه عتبة البيت رفقة عناصر الشرطة اتجه صوب إحدى الغرف ليقدم على الانتحار برمي نفسه من الشرفة مفارقا على إثرها الحياة .

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان المهاجر المغربي كان قد خطط لعملية انتحاره والأسباب التي دفعته للإقدام على ذلك، بعد زواج دام أكثر من 30 سنة وخلف ثلاثة أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 16 سنة.