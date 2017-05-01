عاجل وحصري.. بعد قرار اعتقاله..ناصر الزفزافي يوجه رسالة لساكنة الحسيمة ويكشف عن موعد ظهوره..وها شنو قال ليهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ناصر الزفزافي طالب المحتجين في مدينة الحسيمة إلى عدم الخروج للشارع لمدة 3 أيام حتى يتم وضع حد للاحتقان،كتعبير للسلطات عن حسن نيتهم ورغبتهم في الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن ناصر الزفزافي طالب المحتجين في مدينة الحسيمة إلى عدم الخروج للشارع لمدة 3 أيام حتى يتم وضع حد للاحتقان،كتعبير للسلطات عن حسن نيتهم ورغبتهم في الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والاستجابة للملف الحقوقي.

وحسب المصدر ذاته فإن الزفزافي، حث المحتجين إلى التشبت بالنضال السلمي وعدم الانجراف وراء العنف مهما كانت الظروف، وأكد على أنه سيخرج بكلمة بعد نهاية ثلاثة أيام حيث سيوجه خطابا للمحتجين، إلا أن هذا المصدر لم يكشف إن كان الزفزافي سيخرج للشارع لإلقاء كلمته أم سيكتفي بتسجيلها من هاتفه حيث هو مختبئ.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أمر أول أمس الجمعة بإيقاف ناصر الزفزافي وتقديمه أمام النيابة العامة، عقب قيامه رفقة مجموعة من الأشخاص بعرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة.