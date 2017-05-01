مثير.. الذراع الأيمن لناصر الزفزافي مْدَوز 5 سنين ديال الحبس ﻿

كشفت والدة ''محمد جلول'' الذراع الأيمن لـ ناصر الزفزافي في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن ابنها المذكور المعتقل على خلفية أحداث مدينة الحسيمة أول أمس الجمعة، قضى سابقا عقوبة

"شوف تيفي"

كشفت والدة "محمد جلول" الذراع الأيمن لـ ناصر الزفزافي في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن ابنها المذكور المعتقل على خلفية أحداث مدينة الحسيمة أول أمس الجمعة، قضى سابقا عقوبة سجينة مدتها 5 سنوات.

وجاء اعتقال جلول بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، رفقة مجموعة من الأشخاص، يشتبه في ارتكابهم أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي واستيلام تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن جلول، الذي غادر السجن قبل شهر، كان قد اعتقل يوم 10 مارس 2012 بمدينة آيث بوعياش على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها المدينة سنتي 2011-2012، وأصدرت في حقه استئنافية الحسيمة حينها حكما بسجنه خمس سنوات نافذة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"قطع الطريق ورشق القوات العمومية بالحجارة وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون ترخيص.



