بعد صمت طويل..البيجيديون يخرجون بتصريحات غريبة حول أحداث الحسيمة في ظرفية صعبة ﻿

تذكرني تصريحات بعض الباجدة ( في إماءة إلى حزب العدالة والتنمية) بخصوص ملف معتقلي أحداث الحسيمة، بالعبارة الشهيرة التي قالها عالم الاجتماع الإيراني إحسان نراغي في كتابه الشهير'' من بلاط الشاه إلى

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تذكرني تصريحات بعض الباجدة ( في إماءة إلى حزب العدالة والتنمية) بخصوص ملف معتقلي أحداث الحسيمة، بالعبارة الشهيرة التي قالها عالم الاجتماع الإيراني إحسان نراغي في كتابه الشهير" من بلاط الشاه إلى سجون الثورة" متحدثا عن حقيقة الإصلاحات التي شهدتها إيران آنذاك:" ...كل هذا مبرر تقنيا، ولكن هناك أناس كثيرون كما تعرف، لا ينظرون إلى هذه الأعمال من زاوية تقنية بحثة".



فبعض البيجيديين يرفضون النظر إلى ملف التوقيفات التي شهدتها مدينة الحسيمة من منظور قانوني صرف، ومن زاوية التجريم والعقاب، وإنما يحاولون إضفاء بهارات سياسية على الملف لاغتنام مكاسب انتخابية في محيط جغرافي لم يكن لهم فيه، إطلاقا، موطئ قدم.



فقد انبرى البعض منهم للتعليق على بلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة حول عدد الموقوفين والأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، في حين تلحف البعض الآخر بلحاف المحلل القانوني وزعم-جازما- بأن انتهاك حرمة مسجد وعرقلة حرية العبادة من طرف ناصر الزفزافي لا تسوِّغ للدولة وقضائها أن تعتقل 20 شخصا وتنسب لهم تهما تتعلق بالمس بالسلامة الداخلية للدولة.



فالقراءة المؤدلجة لبلاغ الوكيل العام للملك، والخلفية المسبقة والنافرة من الحقيقة، هي التي جعلت محللي العدالة والتنمية يسقطون في الإسفاف القانوني! ألم يقل البلاغ صراحة بأن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث بعد تبليغها بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي بعد الواقعة التي شهدتها مدينة الحسيمة منذ سبعة أشهر تقريبا؟ ألم يؤكد ممثل النيابة العامة، بصيغة الماضي المستمر، بأن البحث سمح بتأكيد شبهة استلام المشتبه فيهم لتحويلات مالية ودعم لوجيستي من الخارج لارتكاب أفعال تصنف ضمن جرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة؟



إن أول دارس للقانون في سنته الأولى، وأي شخص في مستوى تعليمي متوسط وله من النباهة ما تسمح له بالتمييز والإدراك، يستطيع أن يدرك بأن معتقلي الحسيمة يخضعون لبحث قضائي منذ مدة، وهو ما أشار إليه بلاغ النيابة العامة بعبارة" كشفت المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة والمنجز تحت إشرافها"، كما يمكنه أن يدرك بأن حديث النيابة العامة عن توصلها بقرائن مادية وأدلة قوية ليس لغوا أو حشوا أو تنميقا للبلاغ، وإنما هي إجراءات مسطرية تم تجميعها منذ أشهر استنادا إلى ترخيص وإشراف قضائيين، وذلك بغرض استخدامها كوسائل إقناع أمام القضاء الجنائي.



فالأسئلة المناسب طرحها الآن، والتي كان حريا بالباجدة استفسارها: هل فعلا تآمر هؤلاء الأشخاص حول السلامة الداخلية للدولة؟ وما هي ارتباطاتهم المفترضة بجهات أجنبية؟ وما هي مصادر تمويلهم بالخارج؟ أسئلة من هذا القبيل سوف لن تمس بقرينة البراءة، ولن تمنعهم في المقابل من المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة التي تحدث عنها الوكيل العام للملك في ختام بلاغه.



لكن الالتحاق المتأخر لأتباع البيجيدي بأحداث الحسيمة، وإصرارهم على النظر إلى القضية من منظور دعائي، جعلهم يسقطون، مرة أخرى، في فخ التحليلات السطحية ، والاتهامات العدمية، والتشكيك في مصداقية الدولة، وكأن حال لسانهم يقول "النفور من السلطة في هذا الملف يمكنه أن يداري على التشردم الذي عرفه ويعرفه الحزب في الآونة الأخيرة".



خلاصة القول، يجب على أبواق البيجيدي أن تتبنى المفهوم السوسيولوجي الذي يتحدث عن " إزالة التماهي"، بمعني أن لا يتحدثوا في جميع المواضيع والقضايا لان المعرفة تعوز البعض منهم أحيانا كما هو الحال في قضية أحداث الحسيمة، كما يتوجب عليهم أن يحددوا موقفهم من قضاء بلادهم! وقتها يمكنهم أن يعبروا عن مواقف متوازنة ورصينة.





