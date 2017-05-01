عاجل وبالفيديو..شوافة حصلوها كادير السحور والشعوذة بالنهار في رمضان في حي سباتة بالبيضاء+تفاصيل صادمة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، وقعت فصوله قبل قليل من يومه الأحد، بطلته ''شوافة''، قامت بأعمال سحر وشعوذة أمام أحد المنازل بحي سباتة وبالتحديد بـ ''جميلة 5'' بالبيضاء.

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، وقعت فصوله قبل قليل من يومه الأحد، بطلته "شوافة"، قامت بأعمال سحر وشعوذة أمام أحد المنازل بحي سباتة وبالتحديد بـ "جميلة 5" بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "الشوافة"، أثارت رعب وهلع ساكنة الحي بتصرفاتها الغريبة، التي تقوم بها بشكل مستمر حتى في نهار رمضان، مشيرا إلى أن المذكورة تقوم برش "المياه" على أبواب المنازل والمحلات التجارية لأسباب تبقى مجهولة.

وأكد المصدر ذاته أن "الشوافة"، تقوم كذلك باستخدام "المجامر" في أعمال الشعوذة، مشيرا إلى أن الساكنة تخاف من تعرضها للأذى بسبب هذه التصرفات الغريبة.