 عاجل وبالفيديو..شوافة حصلوها كادير السحور والشعوذة بالنهار في رمضان في حي سباتة بالبيضاء+تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت | مجتمع

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح | حوادث و حقوق

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح

حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية دوزيم | صحافة

حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية ''دوزيم''

بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل بالمايو في أول أيام رمضان | ثقافة و فنون

بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل ''بالمايو'' في أول أيام رمضان

صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم | مجتمع

صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم

خطيـــر:فيروس زيكا يعود من جديد في هذه الدولة | منوعات

خطيـــر:فيروس زيكا يعود من جديد في هذه الدولة

سابقة...بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد أربعة أيام على قرار تعيينه الخاطئ | دولي

سابقة...بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد أربعة أيام على قرار تعيينه ''الخاطئ''

الدولة غير العنيدة

عاجل وبالفيديو..شوافة حصلوها كادير السحور والشعوذة بالنهار في رمضان في حي سباتة بالبيضاء+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 15:35 عاجل وبالفيديو..شوافة حصلوها كادير السحور والشعوذة بالنهار في رمضان في حي سباتة بالبيضاء+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..شوافة حصلوها كادير السحور والشعوذة بالنهار في رمضان في حي سباتة بالبيضاء+تفاصيل صادمة
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، وقعت فصوله قبل قليل من يومه الأحد، بطلته ''شوافة''، قامت بأعمال سحر وشعوذة أمام أحد المنازل بحي سباتة وبالتحديد بـ ''جميلة 5'' بالبيضاء.

"شوف تيفي"


توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، وقعت فصوله قبل قليل من يومه الأحد، بطلته "شوافة"، قامت بأعمال سحر وشعوذة أمام أحد المنازل بحي سباتة وبالتحديد بـ "جميلة 5" بالبيضاء.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "الشوافة"، أثارت رعب وهلع ساكنة الحي بتصرفاتها الغريبة، التي تقوم بها بشكل مستمر حتى في نهار رمضان، مشيرا إلى أن المذكورة تقوم برش "المياه" على أبواب المنازل والمحلات التجارية لأسباب تبقى مجهولة.

وأكد المصدر ذاته أن "الشوافة"، تقوم كذلك باستخدام "المجامر" في أعمال الشعوذة، مشيرا إلى أن الساكنة تخاف من تعرضها للأذى بسبب هذه التصرفات الغريبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي سباتة المحلات التجارية شوافة السحر الشعوذة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح | حوادث و حقوق

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح

خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء

مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية | حوادث و حقوق

مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية

مثير وبالفيديو.. إمام مسجد حيح في المسجد خلال صلاة التراويح بتطوان.. شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. إمام مسجد حيح في المسجد خلال صلاة التراويح بتطوان.. شوفو شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي في رمضان:ضروري من الحريرة و الشباكية فمائدة الإفطار | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

الخلفي في رمضان:ضروري من الحريرة و الشباكية فمائدة الإفطار

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده | قنوات أخرى

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند | قنوات أخرى

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو) | قنوات أخرى

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو..شوافة حصلوها كادير السحور والشعوذة بالنهار في رمضان في حي سباتة بالبيضاء+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

عاجل وبالفيديو..شوافة حصلوها كادير السحور والشعوذة بالنهار في رمضان في حي سباتة بالبيضاء+تفاصيل

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت | مجتمع

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو

﻿ ﻿
أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.