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بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 15:28 بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل | ثقافة و فنون
بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل
لمحت الفنانة المصرية سما المصري إلى فبركة حلقة برنامج رامز جلال ''رامز تحت الأرض''، وعبرت عن سخريتها الشديدة من حلقة الفنانة فيفي عبده أمس السبت.

"شوف تيفي"


لمحت الفنانة المصرية سما المصري إلى فبركة حلقة برنامج رامز جلال "رامز تحت الأرض"، وعبرت عن سخريتها الشديدة من حلقة الفنانة فيفي عبده أمس السبت.

وأوضحت سما المصري أن الحالة، التي كانت عليها الفنانة فيفي عبدو، تشير إلى فبركة الحلقة، وخاصة خلال نزولها بالرمال وقيام رامز جلال بإرعابها بواسطة ما يسمى بـ"الوحش".

وكتبت سما المصري على حسابها الخاص بالانستغرام "أحلى حاجة بصراحة عجبتني في حلقة فوفا مع رامز النهارده إنها ياعيني اتمرمطت ونزلت تحت الرمل ودخل عليها الوحش واتشدت بالحبل والعربية نزلت بيها تحت الأرض وشدوها بالحبل وضربت رامز وشتمته وهي لسه برضو محتفظة بالكاب والشنطة الكروس على وسطها طب إزاي لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سما المصري فيفي عبدو الوحش رامز جلال رامز تحت الأرض

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