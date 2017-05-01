تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو صادم، يظهر دخول بعض المصلين في مناقشات حادة مع إمام مسجد ليلة أمس خلال صلاة العشاء بامنتانوت.
وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله جرت ليلة أمس السبت، بمسجد بامنتانوت، حيث هاجم بعض المصلين إمام وخطيب المسجد، خلال دعوته للحاضرين بالمسجد بالمشاركة في الحفاظ على استقرار الوطن وتجنب دعوات الفتنة.
وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر المغاربة عن رفضهم لمثل هذه التصرفات المشابهة لما قام به "ناصر الزفزافي" أول أمس الجمعة بمسجد محمد الخامس، بينما استغل آخرون الفرصة للمطالبة بالحفاظ على استقرار الوطن والابتعاد عن دعوات الفتنة الصادرة عن أشخاص لهم أهداف خارجية.
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