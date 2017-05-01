 تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت | مجتمع

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح | حوادث و حقوق

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح

حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية دوزيم | صحافة

حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية ''دوزيم''

بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل بالمايو في أول أيام رمضان | ثقافة و فنون

بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل ''بالمايو'' في أول أيام رمضان

صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم | مجتمع

صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم

خطيـــر:فيروس زيكا يعود من جديد في هذه الدولة | منوعات

خطيـــر:فيروس زيكا يعود من جديد في هذه الدولة

سابقة...بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد أربعة أيام على قرار تعيينه الخاطئ | دولي

سابقة...بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد أربعة أيام على قرار تعيينه ''الخاطئ''

الدولة غير العنيدة

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 15:16 تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت | مجتمع
تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو صادم، يظهر دخول بعض المصلين في مناقشات حادة مع إمام مسجد ليلة أمس خلال صلاة العشاء بامنتانوت.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو صادم، يظهر دخول بعض المصلين في مناقشات حادة مع إمام مسجد ليلة أمس خلال صلاة العشاء بامنتانوت.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله جرت ليلة أمس السبت، بمسجد بامنتانوت، حيث هاجم بعض المصلين إمام وخطيب المسجد، خلال دعوته للحاضرين بالمسجد بالمشاركة في الحفاظ على استقرار الوطن وتجنب دعوات الفتنة.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر المغاربة عن رفضهم لمثل هذه التصرفات المشابهة لما قام به "ناصر الزفزافي" أول أمس الجمعة بمسجد محمد الخامس، بينما استغل آخرون الفرصة للمطالبة بالحفاظ على استقرار الوطن والابتعاد عن دعوات الفتنة الصادرة عن أشخاص لهم أهداف خارجية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي صلاة العشاء الفيديو المسجد امنتانوت الوطن ناصر الزفزافي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم | مجتمع

صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم

عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله | مجتمع

عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله

فيديو رائع: شوفو شنو وقع بين القوات العمومية ومحتجين في إمزورن بالحسيمة | مجتمع

فيديو رائع: شوفو شنو وقع بين القوات العمومية ومحتجين في إمزورن بالحسيمة

عاجل..هذه هي الصفعة الجديدة التي تلقاها ناصر الزفزافي | مجتمع

عاجل..هذه هي الصفعة الجديدة التي تلقاها ناصر الزفزافي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي في رمضان:ضروري من الحريرة و الشباكية فمائدة الإفطار | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

الخلفي في رمضان:ضروري من الحريرة و الشباكية فمائدة الإفطار

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده | قنوات أخرى

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند | قنوات أخرى

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو) | قنوات أخرى

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت | مجتمع

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح | حوادث و حقوق

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح

﻿ ﻿
أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.