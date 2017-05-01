خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من ساكنة حي الفردوس بالبيضاء، تفيد أن شابا في عقده الثاني مدمن على المخدرات من بينها ''القرقوبي''، أثار الفوضى والبلبلة ليلة أمس السبت داخل مسجد الحي خلال أداء الصلاة، وحاول

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بشكاية من ساكنة حي الفردوس بالبيضاء، تفيد أن شابا في عقده الثاني مدمن على المخدرات من بينها "القرقوبي"، أثار الفوضى والبلبلة ليلة أمس السبت داخل مسجد الحي خلال أداء الصلاة، وحاول اختطاف طفل لأسباب تبقى مجهولة.

وحسب شاهد عيان لـ "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر من ذوي السوابق العدلية، أثار قلق المصلين وإمام المسجد خلال صلاة العشاء والتراويح، حيث كان يصرخ بشكل هستيري، قبل أن يعمد إلى محاولة اختطاف طفل إلا أن والد هذا الأخير تدخل في الوقت المناسب.

وأوضح هذا الشاهد أن ساكنة الحي، تتخوف من هذا الشاب البالغ من العمر حوالي 25 سنة، نظرا لخطورته، ولهذا فإنها عجزت عن تقديم شكاية للمصالح الأمينة، تجنبا لردة فعله العدوانية.