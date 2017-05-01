حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية ''دوزيم'' ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، يومه الأحد أن الأخبار المتداولة بخصوص مغادرة سميرة سيطايل القناة الثاينة ، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

''شوف تيفي'':

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، يومه الأحد أن الأخبار المتداولة بخصوص مغادرة سميرة سيطايل القناة الثاينة ، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر ذاته أن المرأة الأولى في القناة الثانية ''دوزيم''، ستواصل عملها داخل القناة بشكل طبيعي، معبرا في الوقت ذاته عن استغرابه الشديد من طبيعة الأخبار المتداولة.

وكانت مصادر إعلامية، قد نشرت أمس السبت خبرا نقلا عن موقع ناطق باللغة الفرنسية، يؤكد مغادرة سميرة سيطايل، لمنصبها كنائبة مدير القناة الثانية وكمديرة لقسم الأخبار خلال الأيام القليلة المقبلة و التحاقها بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري