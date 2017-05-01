 حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية ''دوزيم'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت | مجتمع

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح | حوادث و حقوق

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح

حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية دوزيم | صحافة

حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية ''دوزيم''

بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل بالمايو في أول أيام رمضان | ثقافة و فنون

بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل ''بالمايو'' في أول أيام رمضان

صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم | مجتمع

صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم

خطيـــر:فيروس زيكا يعود من جديد في هذه الدولة | منوعات

خطيـــر:فيروس زيكا يعود من جديد في هذه الدولة

سابقة...بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد أربعة أيام على قرار تعيينه الخاطئ | دولي

سابقة...بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد أربعة أيام على قرار تعيينه ''الخاطئ''

الدولة غير العنيدة

حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية ''دوزيم''

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 15:00 حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية دوزيم | صحافة
حصري.. هذه هي حقيقة مغادرة سميرة سيطايل القناة الثانية ''دوزيم''
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، يومه الأحد أن الأخبار المتداولة بخصوص مغادرة سميرة سيطايل القناة الثاينة ، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

''شوف تيفي'':

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، يومه الأحد أن الأخبار المتداولة بخصوص مغادرة سميرة سيطايل القناة الثاينة ، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر ذاته أن المرأة الأولى في القناة الثانية ''دوزيم''، ستواصل عملها داخل القناة بشكل طبيعي، معبرا في الوقت ذاته عن استغرابه الشديد من طبيعة الأخبار المتداولة.

وكانت مصادر إعلامية، قد نشرت أمس السبت خبرا نقلا عن موقع ناطق باللغة الفرنسية، يؤكد مغادرة سميرة سيطايل، لمنصبها كنائبة مدير القناة الثانية وكمديرة لقسم الأخبار خلال الأيام القليلة المقبلة و التحاقها بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سميرة سيطايل القناة الثانية الاتصال الهاكا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان كان وهذه قيمة التأمين على وجهها | صحافة

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان ''كان'' وهذه قيمة التأمين على وجهها

نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي يتعرض لوعكة صحية | صحافة

نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي يتعرض لوعكة صحية

دونالد ترامب في حوار طريف : جينا عندكم على قبل البزنس ولينا حاضيين مع الدرية وماماها | صحافة

دونالد ترامب في حوار طريف : جينا عندكم على قبل البزنس ولينا حاضيين مع الدرية وماماها

مغاربة يتلقون بكل حزن خبر وفاة الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي (فيديو) | صحافة

مغاربة يتلقون بكل حزن خبر وفاة الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي (فيديو)

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي في رمضان:ضروري من الحريرة و الشباكية فمائدة الإفطار | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

الخلفي في رمضان:ضروري من الحريرة و الشباكية فمائدة الإفطار

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده | قنوات أخرى

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند | قنوات أخرى

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو) | قنوات أخرى

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

بالصورة.. فنانة مصرية تفجرها وتكشف فبركة برنامج رامز جلال.. وهذا هو الدليل

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب الفتنة بامنتانوت | مجتمع

تجاوز خطير مشابه لما قام به الزفزافي: مصلون يهاجمون إمام مسجد بعد دعوته للحفاظ على أمن الوطن وتجنب

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

بالصورة:الزفزافي خْرج على راسو وعلى الأتباع ديالو

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح | حوادث و حقوق

خطير..مقرقب دخل المسجد في الدارالبيضاء حيح وحاول خطف طفل خلال صلاة التراويح

﻿ ﻿
أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.