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بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل ''بالمايو'' في أول أيام رمضان

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 14:43 بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل بالمايو في أول أيام رمضان | ثقافة و فنون
بالصور..فنانة عربية مشهورة تخلق الجدل ''بالمايو'' في أول أيام رمضان
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''أنستغرام'' صور ساخنة للنجمة اللبنانية ''هيفاء وهبي''، وهي ترتدي مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، لباس سباحة مثير أبرز كافة تفاصيل قوامها الرشيق .

شوف تيفي:

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''أنستغرام'' صور ساخنة للنجمة اللبنانية ''هيفاء وهبي''، وهي ترتدي مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، لباس سباحة مثير أبرز كافة تفاصيل قوامها الرشيق .
وأظهرت الصور التي التقطت خلسة للنجمة ''بوس الواوا''، بشعر ''مشدود'' وهي ترتدي نظارات شمسية ولباس سباحة أحمر مثير للغاية .

وتقاطرت التعاليق حول معجبين بلباس وجسم النجمة اللبنانية، معتبرين أن الأمر يندرج في خانة الحريات الفردية وأن الغرض من نشر الصور في هاته الفترة هو تلويث سمعة ''هيفاء''، في حين اعتبر البعض الآخر أن الفنانة المذكورة لم تحترم قدسية الشهر الفضيل وجمهورها ومعجبيها في أول أيام رمضان.

‫شوف تيفي

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لهيفاء وهبي شوف تيفي النجمة اللبنانية نظارات شمسية

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