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صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 14:33 صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم | مجتمع
صدق أو لا تصدق.. كازابلانكا خامس مدينة الأكثر ازدحاما بالعالم
حصلت العاصمة الاقتصادية للمملكة مدينة الدارالبيضاء على المركز الخامس، ضمن قائمة أكثر المدن ازدحاما في العالم، استنادا للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أشار الى أن معطيات الأمم المتحدة أكدت أن

شوف تيفي:

حصلت العاصمة الاقتصادية للمملكة مدينة الدارالبيضاء على المركز الخامس، ضمن قائمة أكثر المدن ازدحاما في العالم، استنادا للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أشار الى أن معطيات الأمم المتحدة أكدت أن ساكنة مدينة الدارالبيضاء تجاوزت 14 ألف و 200 نسمة بالكيلومتر مربع .

بهذه المعطيات فقد حصلت العاصمة الاقتصادية على الرتبة الخامسة في الترتيب العالمي بعد مدن "داكا" بالبنغلاديش التي وصل عدد سكانها أزيد من 44 ألف و500 نسمة في الكيلومتر مربع , ثم "بومباي" الهندية بـأزيد من 31 ألف و 700 و مدينة "ميدلين" الكولومبية بأزيد من 19 نسمة و 700 و "ماني" الفيلبينية التي تتوفر على أكثر من 14 ألف و 800 نسمة بالكيلومتر مربع.

واستنادا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، فإن الكثافة السكانية ومؤشر الازدحام بالدارالبيضاء مرشحة للارتفاع وكسر أرقام قياسية جديدة قد تتخطى عتبة 40ألف شخص في الكيلومتر مربع بكل من دوائر بن مسيك والفداء .

 

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كازابلانكا شوف تيفي العاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء

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