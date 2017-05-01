خطيـــر:فيروس زيكا يعود من جديد في هذه الدولة ﻿

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الهندية أبلغت، خلال شهر ماي الجاري، عن حالات إصابة بفيروس ''زيكا''، مشيرة إلى أن هذا الوضع يستدعي بذل جهود مضاعفة لتعزيز آليات رصد ومراقبة هذا الفيروس.

شوف تيفي:



أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الهندية أبلغت، خلال شهر ماي الجاري، عن حالات إصابة بفيروس "زيكا"، مشيرة إلى أن هذا الوضع يستدعي بذل جهود مضاعفة لتعزيز آليات رصد ومراقبة هذا الفيروس.

وأوضحت المنظمة، في بيان أوردت مضامينه وسائل إعلام هندية اليوم الأحد، أن "المصالح التابعة لوزارة الصحة الهندية أبلغت الهيئة الدولية، في 15 ماي الجاري، بشأن وجود ثلاث حالات إصابة مؤكدة على الأقل في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات، الواقعة غرب البلاد".

وأضاف البيان أن "الحالات الثلاث، التي تم اكتشافها في فبراير ونونبر 2016 ومارس 2017 ، هي لرجل مسن يبلغ ( 64 عاما) وسيدة أنجبت مؤخرا ( 34 عاما) وشابة ( 22 عاما)".

وأشار إلى أنه "من المعروف أن فيروس زيكا ينتشر في منطقة جنوب شرق آسيا، وهذه النتائج لن تؤثر في عمليات تقييم الخطر العالمي لهذا الفيروس"، مضيفا أن "هذه النتائج تشير إلى انخفاض مستوى انتقال فيروس زيكا، لكن حالات جديدة قد يتم اكتشافها في المستقبل".

غير أن وزارة الصحة الهندية قللت من الخطر الذي يمكن أن يشكله فيروس "زيكا"، معتبرة أنه "ليس هناك ما يدعو للقلق في هذا الشأن"، وأكدت أن المصالح المختصة اتخذت جميع التدابير والإجراءات المعمول بها دوليا، للوقاية من هذا الفيروس.

