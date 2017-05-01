سابقة...بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد أربعة أيام على قرار تعيينه ''الخاطئ'' ﻿

في سابقة من نوعها، قرر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، إعفاء وزير السياحة الجديد مسعود بن عقون، المنتمى لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، من منصبه بعد يومين فقط من تولى الحكومة



شوف تيفي



في سابقة من نوعها، قرر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، إعفاء وزير السياحة الجديد مسعود بن عقون، المنتمى لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، من منصبه بعد يومين فقط من تولى الحكومة الجديدة مهامها .



وكشف موقع النهار الجزائرى، عن إنهاء بوتفليقة لمهام وزير السياحة الجديد مسعود بن عقون، بعدما تبين أن تعيينه كان خطأ، لأنه ينتمى لحزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس، وهو غير مشارك فى الحكومة، مشيرا إلى أن وزارة السياحة شهدت استقالات جماعية خلال اليومين الماضيين على خلفية تعيين الوزير الجديد.



ويرى المتتبعون للشأن السياسي الداخلي بالجزائر، أن السبب الرئيسي لإعفاء الوزير هو بحثه في ملفات فنادق سياحية مصنفة تعود لجنرالات بالجيش الجزائري الذين رفضوا إستوزاره من البداية، بهدف منح المنصب لإبن أحد الأعيان.





