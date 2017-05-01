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خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 13:59 خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء
أوقفت عناصر الشرطة الرياضية المعروفة Z26 رجل ثلاثيني أمس السبت بأحد الملاعب المظلمة بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء في حالة تلبس بتهمة

شوف تيفي:

 

أوقفت عناصر الشرطة الرياضية المعروفة Z26 رجل ثلاثيني أمس السبت بأحد الملاعب المظلمة بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء في حالة تلبس بتهمة هتك عرض قاصر يبلغ من العمر 9 سنوات.

وأفادت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" أن مخبر للشرطة أثار انتباهه صراخ أحد الأطفال، الذي كان يعنفه المعني بالأمر بأحد ملاعب الأحياء المظلمة بدرب التازي بالمدينة القديمة للدارالبيضاء، حيث هرع لإبلاغ فرقة الشرطة الرياضية التي انتقلت بسرعة إلى مكان الحادث وتمكنت من توقيف المشتبه به في حالة تلبس.

وأضافت المصادر أن عناصر الأمن نقلت الموقوف إلى الدائرة 10 بوركون في حين أعلمت عائلة الطفل، الذي تبين أنه يتيم الأب منذ حوالي شهر، حيث تم نقله إلى أحد المصحات الخاصة ليتبين أنه قد تعرض لإعتداء جنسي خطير من طرف معنفه.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن عناصر الأمن أسندت مهمة البحث في هذا الملف لعناصر الشرطة القضائية أنفا والتي نقل إليها المشتبه فيه الذي وضع رهن تدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم عرضه أمام أنظار الوكيل العام للملك من أجل البث في ملف الجرم الذي صادف أول أيام رمضان.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الشرطة الرياضة مخبر للشرطة بدرب التازي عرض قاصر

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أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

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