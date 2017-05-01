نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في ''الدعم الخارجي'' وسط إجراءات أمنية مشددة ﻿

كشفت مصادر حقوقية في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية قامت يوم أمس السبت بنقل المعتقلين من قبل الشرطة القضائية في الحسيمة، لاستكمال التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية الموجود مقرها في الدار

شوف تيفي



كشفت مصادر حقوقية في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية قامت يوم أمس السبت بنقل المعتقلين من قبل الشرطة القضائية في الحسيمة، لاستكمال التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية الموجود مقرها في الدار البيضاء والتي تشرف على التحقيق منذ وفاة سماك الحسيمة ''محسن فكري''.



وحسب ذات المصادر، فالتحقيقات الجارية في الحسيمة، لاتشرف عليها الشرطة القضائية محليا، بل أن الأوامر التي أعطيت للذهاب بعيدا في وفاة سماك الحسيمة، إضطر إلى تدخل الفرقة الوطنية التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، خاصة بعد الحديث عن وجود أيادي خارجية تدعم ''ناصر الزفزافي'' ومن معه.



وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك قد كشف أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.





