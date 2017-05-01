 نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في ''الدعم الخارجي'' وسط إجراءات أمنية مشددة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء

ثالث حاملة طائرات أمريكية تصل المحيط الهادي لمواجهة كوريا الشمالية | دولي

ثالث حاملة طائرات أمريكية تصل المحيط الهادي لمواجهة كوريا الشمالية

نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في الدعم الخارجي وسط إجراءات أمنية مشددة | بوليتيك

نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في ''الدعم الخارجي'' وسط إجراءات

عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله | مجتمع

عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله

زعماء إحتجاجات الريف يفشلون في ضبط المخربين بإمزورن | بوليتيك

زعماء إحتجاجات الريف يفشلون في ضبط المخربين بإمزورن

فايسبوكيون يحاكمون برامج رمضان في أول أيام الشهر الفضيل و يصفونها بالحموضة | ثقافة و فنون

''فايسبوكيون'' يحاكمون برامج رمضان في أول أيام الشهر الفضيل و يصفونها بالحموضة

فيديو رائع: شوفو شنو وقع بين القوات العمومية ومحتجين في إمزورن بالحسيمة | مجتمع

فيديو رائع: شوفو شنو وقع بين القوات العمومية ومحتجين في إمزورن بالحسيمة

تصريح طريف من شاب مغربي..عندنا الزين فالمغرب و البنات بلا ماكياج فرمضان زوينات | بووز

تصريح طريف من شاب مغربي..عندنا الزين فالمغرب و البنات بلا ماكياج فرمضان زوينات

عاجل..هذه هي الصفعة الجديدة التي تلقاها ناصر الزفزافي | مجتمع

عاجل..هذه هي الصفعة الجديدة التي تلقاها ناصر الزفزافي

الدولة غير العنيدة

نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في ''الدعم الخارجي'' وسط إجراءات أمنية مشددة

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 13:46 نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في الدعم الخارجي وسط إجراءات أمنية مشددة | بوليتيك
نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في ''الدعم الخارجي'' وسط إجراءات أمنية مشددة
كشفت مصادر حقوقية في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية قامت يوم أمس السبت بنقل المعتقلين من قبل الشرطة القضائية في الحسيمة، لاستكمال التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية الموجود مقرها في الدار

شوف تيفي

كشفت مصادر حقوقية في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية قامت يوم أمس السبت بنقل المعتقلين من قبل الشرطة القضائية في الحسيمة، لاستكمال التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية الموجود مقرها في الدار البيضاء والتي تشرف على التحقيق منذ وفاة سماك الحسيمة ''محسن فكري''.

وحسب ذات المصادر، فالتحقيقات الجارية في الحسيمة، لاتشرف عليها الشرطة القضائية محليا، بل أن الأوامر التي أعطيت للذهاب بعيدا في وفاة سماك الحسيمة، إضطر إلى تدخل الفرقة الوطنية التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، خاصة بعد الحديث عن وجود أيادي خارجية تدعم ''ناصر الزفزافي'' ومن معه.

وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك قد كشف أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة سماك النيابة العامة التحريض شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

زعماء إحتجاجات الريف يفشلون في ضبط المخربين بإمزورن | بوليتيك

زعماء إحتجاجات الريف يفشلون في ضبط المخربين بإمزورن

الحموشي يتدخل بشكل رائع في قضية عناصر الشرطة الذين تعرضوا للإصابات والتعنيف من طرف مشاغبي احتجاجات الحسيمة.. | بوليتيك

الحموشي يتدخل بشكل رائع في قضية عناصر الشرطة الذين تعرضوا للإصابات والتعنيف من طرف مشاغبي احتجاجات الحسيمة..

عاجل...إعتقال 37 مشتبها به من زعماء احتجاجات الريف | بوليتيك

عاجل...إعتقال 37 مشتبها به من زعماء احتجاجات الريف

بعد 17 عام من المحاولة...إمرأة تضع ستة توائم بصحة جيدة | بوليتيك

بعد 17 عام من المحاولة...إمرأة تضع ستة توائم بصحة جيدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي في رمضان:ضروري من الحريرة و الشباكية فمائدة الإفطار | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

الخلفي في رمضان:ضروري من الحريرة و الشباكية فمائدة الإفطار

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده | قنوات أخرى

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند | قنوات أخرى

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو) | قنوات أخرى

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

خطير .. اغتصاب طفل قاصر في رمضان داخل ملعب بالمدينة القديمة بالبيضاء

ثالث حاملة طائرات أمريكية تصل المحيط الهادي لمواجهة كوريا الشمالية | دولي

ثالث حاملة طائرات أمريكية تصل المحيط الهادي لمواجهة كوريا الشمالية

نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في الدعم الخارجي وسط إجراءات أمنية مشددة | بوليتيك

نقل المعتقلين في أحداث الحسيمة نحو مدينة الدار البيضاء للتحقيق في ''الدعم الخارجي'' وسط إجراءات

عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله | مجتمع

عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله

﻿ ﻿
أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.