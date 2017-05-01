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عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 13:23 عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله | مجتمع
عاجل و انفراد.. ها فين مْخَبي ناصر الزفزافي بعد صدور أمر باعتقاله
من الملاحظ أن المدعو ناصر الزفزافي اختفى عن الأنظار بعد صدور أمر باعتقاله مساء الجمعة ،وفي هذا السياق علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة،أن الزفزافي يختبئ في مكان سري بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي:


من الملاحظ أن المدعو ناصر الزفزافي اختفى عن الأنظار بعد صدور أمر باعتقاله مساء الجمعة ،وفي هذا السياق علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة،أن الزفزافي يختبئ في مكان سري بمدينة الحسيمة.

و قالت مصادرنا،إن الزفزافي و بعد اعتقال أقرب أصدقائه (م. جلول)،ثوارى عن الأنظار و يتواجد خلال اليوم الثاني من رمضان في مخبئ سري بأحد الفضاءات الشاسعة "هونغار" بمدينة الحسيمة.

و خلافا لمغادرته التراب الوطني، نفت ذات المصادر، أن يكون الزفزافي غادر جوهرة الريف مدينة الحسيمة.

و كان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة ،أمر يوم الجمعة الماضي، بإيقاف ناصر الزفزافي وتقديمه أمام النيابة العامة، عقب قيامه رفقة مجموعة من
الأشخاص على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة.



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