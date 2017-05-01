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زعماء إحتجاجات الريف يفشلون في ضبط المخربين بإمزورن

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 13:12 زعماء إحتجاجات الريف يفشلون في ضبط المخربين بإمزورن | بوليتيك
زعماء إحتجاجات الريف يفشلون في ضبط المخربين بإمزورن
فشل زعماء الإحتجاجات بالريف يوم أمس السبت بكل من الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، في السيطرة على ماوصفوه بالحركات الإحتجاجات السلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بعد قيام مجموعة من المخربين برمي

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فشل زعماء الإحتجاجات بالريف يوم أمس السبت بكل من الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، في السيطرة على ماوصفوه بالحركات الإحتجاجات السلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بعد قيام مجموعة من المخربين برمي السلطات الأمنية بالحجارة.

وبدا جليا أن الصور التي كان يروجها المحتجون سابقا عن سلمية وقفاتهم وتنظيف الساحات التي تشهد المظاهرات والتجمعات، كذبتها المواجهات الدامية وأعمال التخريب التي جرت يوم أمس خاصة في إمزورن وبني بوعياش.

وعبر بعض النشطاء المعروفين بالحسيمة، في تدوينات على حائطهم بالفايسبوك، أن أحداث أمس السبت في إمزورن وبني بوعياش، ستغير نظرة المتعاطفين والمؤيدين مع المطالب الإجتماعية المشروعة التي أخرجت الساكنة للإحتجاج منذ وفاة سماك الحسيمة محسن فكري داخل شاحنة للنفايات.

وعاشت عدة حواضر بمنطقة الريف، يوم أمس حالة إحتقان شديدة، بعد قيام بعض المخربين بمهاجمة القوات العمومية التي كانت مرابطة بالقرب من المحتجين لحماية الأملاك العامة والخاصة.


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