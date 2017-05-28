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''فايسبوكيون'' يحاكمون برامج رمضان في أول أيام الشهر الفضيل و يصفونها بالحموضة

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 13:06 فايسبوكيون يحاكمون برامج رمضان في أول أيام الشهر الفضيل و يصفونها بالحموضة | ثقافة و فنون
''فايسبوكيون'' يحاكمون برامج رمضان في أول أيام الشهر الفضيل و يصفونها بالحموضة
برامج ''حامضة و باسلة'' هكذا عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' على مستوى البرامج الرمضانية لهذه السنة والتي لم ترق إلى تطلعات المشاهد المغربي، الذي كان ينتظر منتوجا مغربيا جديدا

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


برامج ''حامضة و باسلة'' هكذا عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' على مستوى البرامج الرمضانية لهذه السنة والتي لم ترق إلى تطلعات المشاهد المغربي، الذي كان ينتظر منتوجا مغربيا جديدا وجيدا على غرار باقي الفضائيات العربية.

و عبر عدد من الفايسبوكيين عن استيائهم من السيتكومات التي أصبحت بمثابة مهزلة حقيقية من خلال تطرقها ومعالجتها لمواضيع بعيدة عن اهتمامات المواطن المغربي بحوارات و سيناريوهات ضعيفة وبوجوه تكررت في أكثر من عمل على القناتين الأولى و الثانية .

سهام النقد وجهت لبرنامج الكاميرا الخفية والتي اعتبرها الناشطون الفايسبوكيون فضيحة بكل المقاييس بسبب حلقاتها المفبركة والتي انتقدها المشاهد لمدة سنوات واعترف عدد من أبطالها بأنها لم تكن حقيقية .
لكن حصة الأسد في سيل الانتقادات التي حصلت عليها الأعمال الرمضانية في أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم كانت من نصيب ''القيصر'' كاظم الساهر و الذي قدم وصلة اشهارية لإحدى شركات العقار المغربية المشهورة، حيث تلقى الساهر انتقاذات واسعة من طرف جمهوره , الذي رأى في الخطوة تبخيسا من الفنان العراقي لمسار فني طويل في سبيل الطرب والفن الراقي البعيد عن مبدأ التجارة والربح.

‫شوف تيفي

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الأعمال الرمضانية شوف تيفي شركات العقار المغربية

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