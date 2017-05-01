فيديو رائع: شوفو شنو وقع بين القوات العمومية ومحتجين في إمزورن بالحسيمة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع، يظهر لحظة تبادل القوات العمومية وساكنة امزورن بالحسيمة العناق في الساعات الأولى من يومه الأحد بعد نهاية الاحتجاجات.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع، يظهر لحظة تبادل القوات العمومية وساكنة امزورن بالحسيمة العناق في الساعات الأولى من يومه الأحد بعد نهاية الاحتجاجات.

وعبر المغاربة عن إعجابهم الكبير بمضمون هذا الفيديو، مؤكدين أن العديد من المواطنين، يعلمون جيدا أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد رهين بالتعاون مع المصالح الأمنية في مختلف المدن المغربية وخاصة بالحسيمة والمناطق المحيطة بها.

تجدر الإشارة إلى أن إمزورن، شهدت ليلة السبت الأحد، قيام محتجين برشق رجال القوات العمومية بالحجارة، وقد تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، كشفت خطورة هذه المواجهات.