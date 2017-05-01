عاجل..هذه هي الصفعة الجديدة التي تلقاها ناصر الزفزافي ﻿

كشف موقع ''الجزائر تايمز'' الجزائري، يومه الأحد، أن اجتماعا موسعا وهاما نظمه نشطاء الحراك في الريف من أجل عدم الإساءة للمطالب المشروعة لساكنة الحسيمة، حيث تبرؤوا خلاله من تصرفات الزفزافي المتهورة

"شوف تيفي"



كشف موقع "الجزائر تايمز" الجزائري، يومه الأحد، أن اجتماعا موسعا وهاما نظمه نشطاء الحراك في الريف من أجل عدم الإساءة للمطالب المشروعة لساكنة الحسيمة، حيث تبرؤوا خلاله من تصرفات الزفزافي المتهورة بعد فضيحة الكلمات النابية داخل المسجد يوم الجمعة الماضي، وأعلنوا أيضا انتهاء الزفزافي كمتزعم للحراك بعد فضائحه الأخيرة”.

وأكدت مصادر الموقع المذكور أن النشطاء، قرروا إعادة صياغة ملف المطالب و فتح الحوار مع الدولة بعيدا عن القلائل المتسبببن في الفوضى، الذين سيتم تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن اعتقال 20 شخصا وجهت لهم تهم الإخلال بالاستقرار والاعتداء على قوات الأمن والتحريض على الفوضى وغيرها.