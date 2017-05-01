 مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية ﻿
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مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 12:24 مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية | حوادث و حقوق
مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية
مازال درك ''امليل'' التابع لسرية تحناوت، يتتبع قضية بورطابل ضاع من صاحبه، ويحتوي على مقاطع إباحية توثق لعمليات خيانة زوجية لعدد من النساء المنحدرات من أوساط قروية على فراش الزوجية، حيث ظهرت سيدة

شوف تيفي

مازال درك "امليل" التابع لسرية تحناوت، يتتبع قضية بورطابل ضاع من صاحبه، ويحتوي على مقاطع إباحية توثق لعمليات خيانة زوجية لعدد من النساء المنحدرات من أوساط قروية على فراش الزوجية، حيث ظهرت سيدة متزوجة تتحذر من جماعة اسني الترابية، في مقطع فيديو إباحي، وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية مساء أمس السبت.
وأضافت المصادر ذاتها أن أجهزة الدرك الملكي بمنطقتي "اسني" و "امليل" تواصل البحث في هذه القضية، في انتظار تحديد مكان صاحب الهاتف الخلوي الذي لاذ بالفرار فور علمه بالموضوع، حيث أن الأخير كان يوثق جميع المشاهد الإباحية مع النساء على فراش الزوجية بهاتفه.

وأشارت المصادر ذاتها أن ساكنة المنطقتين المذكورتين، اهتزت في الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار أشرطة فيديو على تطبيق "الواتساب" توثق لعملية استقدام فتيات إلى حقول فلاحية وممارسة الجنس عليهن من قبل نفس الشخص.

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الواتساب الدرك خيانة تحقيق

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