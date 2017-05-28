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مثير وبالصورة.. أشهر بوليسي في المغرب يوجه رسالة مهمة لبعض الريفيين بعد تصرفات الزفزافي

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 12:12 مثير وبالصورة.. أشهر بوليسي في المغرب يوجه رسالة مهمة لبعض الريفيين بعد تصرفات الزفزافي | مجتمع
مثير وبالصورة.. أشهر بوليسي في المغرب يوجه رسالة مهمة لبعض الريفيين بعد تصرفات الزفزافي
نشر الشرطي الشهير هشام الملولي على حسابه بالفايسبوك تدوينة أخرى، عبارة عن رسالة وجهها لبعض الريفيين على خلفية ما شهدته مدينة الحسيمة، داعيا من خلالها هؤلاء بالتخلي عن العنصرية والتوقف عن القول

"شوف تيفي":

نشر الشرطي الشهير هشام الملولي على حسابه بالفايسبوك تدوينة أخرى، عبارة عن رسالة وجهها لبعض الريفيين على خلفية ما شهدته مدينة الحسيمة، داعيا من خلالها هؤلاء بالتخلي عن العنصرية والتوقف عن القول "حنا ريافا رجال"، ومؤكدا في الوقت ذاته أن جميع المغاربة رجال.

وكتب الملولي في تدوينته "مفهمتش واحد الحاجة اللي ناض يهضر يكوليك حنيا ريافا رجال ... كيفاش زعما واش اللي ماشي ريفي ماشي راجل غير نتما اللي رجال ؟ راه كاع المغاربة رجال والنفس اللي فيهم مفيكمش واقيلا نتوما راه حنا تنقلبو على السلم والسلام زعما أنعيشو ديما حيدو العنصرية راه المغاربة كاع خوت لا للعنصرية لا للفساد لا للمحسوبية والزبونية عاش المغاربة عاش الوطن عاش الملك ... الله يهدي الجميع".

تجدر الإشارة إلى أن هشام الملولي، خرج أمس السبت بتدوينة طويلة، وجه من خلالها الانتقاذ اللاذع للمدعو ناصر الزفزافي والمتعاطفين معه الراغبين في زعزعة استقرار وأمن البلاد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك ريفي هشام ملولي تدوينة العنصرية

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