بالصورة.. الفيزازي يشعل الفايسبوك بصورته رفقة زوجته..والمغاربة مْقلقين ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للشيخ السلفي محمد الفيزازي رفقة إحدى زوجاته بسوق خاص لبيع السمك، حيث ظهر الشيخ وهو يشير لها بطريقة مثيرة للجدل بواسطة قدمه إلى السمك.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للشيخ السلفي محمد الفيزازي رفقة إحدى زوجاته بسوق خاص لبيع السمك، حيث ظهر الشيخ وهو يشير لها بطريقة مثيرة للجدل بواسطة قدمه إلى السمك.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث اعتبر العديد منهم أن الطريقة التي أشار بها الفيزازي للسمك بقدميه هو "أمر مهين للنعمة"، بينما طالب آخرون الشيخ المذكور بالخروج عن صمته والكشف عن طبيعة تلك الحركة التي قام بها، خاصة خلال فيديوهاته التي يتحدث فيها عن الإسلام والدين والأخلاق.



