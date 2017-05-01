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رائع .. اكتشاف كوكب جديد وهذه قيمته المالية

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 11:47 رائع .. اكتشاف كوكب جديد وهذه قيمته المالية | منوعات
رائع .. اكتشاف كوكب جديد وهذه قيمته المالية
كشفت وكالة ''ناسا'' الأمريكية النقاب عن كويكب جديد فريد من نوعه، يتموقع بين المريخ والمشتري، ويبعد عن الأرض بحوالي 370 مليون كيلومتر.

شوف تيفي:

كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية النقاب عن كويكب جديد فريد من نوعه، يتموقع بين المريخ والمشتري، ويبعد عن الأرض بحوالي 370 مليون كيلومتر.
وذكرت الوكالة أن الكويكب يتكون من معادن مختلفة أبرزها الحديد والنيكل وعدد من المعادن النادرة الأخرى، بما في ذلك الذهب والبلاتين والنحاس
وأطلقت "ناسا" على الكويكب اسم "Psyche" 
وقدرت الوكالة قيمة المعادن التي يتشكل منها الكويكب بحوالي 10 آلاف كوادريليون دولار, و يساوي كوادريليون مليون مليار تقريبا.
واعتبر الخبراء أنه في حال تم بيع الكويكب بالمبلغ المقدر، فإن ذلك سيتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي بقيمة 73.7 تريليون دولار، وفقا لما ذكرت وكالة "سبونتيك" الروسية.
وكانت الوكالة قد خططت في وقت سابق إرسال بعثة لدراسته بحلول عام 2022، لكن تراجعت الوكالة عن ذلك لدراسة الكويكب بشكل دقيق ومعمق قبل الانطلاق إلى الكويكب.
وأعلنت ناسا أنها لا تخطط لنقل الكويكب إلى الأرض، ولكنها ستقوم بدراسته، من أجل فهم كيفية تشكله وتاريخ نشوئه.

 

‫شوف تيفي

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.ناسا شوف تيفي الكويكب كوادريليون دولار تريليون دولار

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