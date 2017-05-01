مثير وبالفيديو.. إمام مسجد حيح في المسجد خلال صلاة التراويح بتطوان.. شوفو شنو وقع ﻿

شهد مسجد الأمة بمدينة تطوان، خلال صلاة العشاء أمس السبت، واقعة مثيرة، بطلها إمام مسجد دخل في خلاف حاد مع مجموعة من المصلين الذين رفضوا إمامته لهم خلال صلاة التراويح.

"شوف تيفي"

شهد مسجد الأمة بمدينة تطوان، خلال صلاة العشاء أمس السبت، واقعة مثيرة، بطلها إمام مسجد دخل في خلاف حاد مع مجموعة من المصلين الذين رفضوا إمامته لهم خلال صلاة التراويح.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن المصلين اعتبروا أن إمام المسجد أصبح مسنا وعاجزا عن أداء صلاة التراويح لوحده، ليتم تقديم شاب وهو طالب للقرآن في مساعدة الإمام على أداء صلاة التراويح، إلا أن الإمام المسن رفض الأمر، ما دفع بالعديد من المصلين إلى التجمع حوله، حيث تعالت أصواتهم المستنكرة لقراره.

وأكدت المصادر ذاتها أن رئيس المنطقة الأمنية لتطوان والعديد من المحسنين، تدخلوا على الفور، وقاموا بتهدئة الإمام، إلا أن عددا من المصلين، قرروا الانسحاب من المسجد، ومقاطعة صلاة التراويح.