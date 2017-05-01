صادم..ترمضينة خايبة وسط مسجد في بني ملال خلال الصلاة.. وها شنو وقع ﻿

شهد مسجد بحي أوربيع ببني ملال، أمس السبت أثناء صلاة المغرب، شجارا خطيرا بين مجموعة من الأشخاص حول الأحق منهم بتوزيع التمر والحليب على المصلين.

"شوف تيفي"



شهد مسجد بحي أوربيع ببني ملال، أمس السبت أثناء صلاة المغرب، شجارا خطيرا بين مجموعة من الأشخاص حول الأحق منهم بتوزيع التمر والحليب على المصلين.

وحسب مصادر ملالية، فقد تعرض أحد المصلين لجروح في مناطق مختلفة من جسده خلال العراك الذي دار بينهما داخل المسجد، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي لمدينة بني ملال لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المصلين، توجهوا صوب دائرة أمنية، وتقدموا بشكاية من أجل إيقاف الأشخاص المتسببين في الواقعة.